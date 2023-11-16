Австралийская хохлатая поганка выиграла премию «Птица века»

UPI передает, что путекетеке (pūteketeke), также известная как австралийская хохлатая поганка, была названа Новой Зеландией «Птицей века». Благодаря увеличению своей популяции и защите от исчезновения она обошла киви и кеа.

Природоохранная организация Forest and Bird объявила победителя в среду после двухдневной задержки. Дело в том, что поток голосов временно привел к сбою в системе проверки голосования.

В опросе поучаствовало более 350 тысяч участников, и 290 374 из них достались путекетеке. Предыдущий рекорд по количеству голосов, поданных в ежегодном конкурсе, составлял 56 733 в 2021 году.

Успехом хохлатая поганка обязана британскому комику Джону Оливеру. Он развернул юмористическую кампанию в поддержку любимой птицы.

Олеся Маевская