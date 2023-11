Комик вмешался в голосование за «Птицу года» в Новой Зеландии

Комик разместил билборды «Властелин крыльев» (The Lord of the Wings) в столице Новой Зеландии Веллингтоне, а также в Париже, Токио, Лондоне и Мумбае. Над бразильским пляжем Ипанема пролетел самолет с баннером в поддержку pūteketeke. На шоу Джимми Фэллона The Tonight Show юморист появился в ростовом костюме птицы, рассказывают в Associated Press.