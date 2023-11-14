Комик вмешался в голосование за «Птицу года» в Новой Зеландии

В Новой Зеландии задержали объявление победителя в конкурсе «Птица года», пишет Associated Press. Все дело в иностранном вмешательстве, которое на несколько дней парализовало проверку голосов.

Мероприятие ежегодно проводится природоохранной организацией Forest and Bird для повышения осведомленности о бедственном положении некоторых видов. В 2023 в честь столетия компании он проходил под названием «Птица века».

Лазейку в правилах нашел американский и британский комик Джон Оливер. Благодаря ней проголосовать мог любой при наличии действующего адреса электронной почты. В своем шоу Last Week Tonight Оливер развернул юмористическую кампанию в поддержку любимой птицы — подвида большой поганки (или чомги) pūteketeke.

Комик разместил билборды «Властелин крыльев» (The Lord of the Wings) в столице Новой Зеландии Веллингтоне, а также в Париже, Токио, Лондоне и Мумбае. Над бразильским пляжем Ипанема пролетел самолет с баннером в поддержку pūteketeke. На шоу Джимми Фэллона The Tonight Show юморист появился в ростовом костюме птицы, рассказывают в Associated Press.

Сотрудники, ведущие учет голосов на конкурсе «Птица века», были вынуждены взять дополнительные пару дней, чтобы проверить сотни тысяч поступивших голосов.

«Это безумие в лучшем смысле слова», — прокомментировала ситуацию исполнительный директор Forest and Bird Никола Токи.

Некоторые жители Новой Зеландии раскритиковали поступок комика. Нашлись и те, кто установил рекламный щит с просьбой не нарушать порядок голосования. Другие призывали к голосованию за птицу киви. Последнюю Оливер называл похожей на «крысу с зубочисткой».

При этом комик заявляет, что все новозеландские птицы великолепны и проиграть любой из них будет для него честью.

«Мне так легко произносить эти слова, потому что мы не собираемся проигрывать. Мы собираемся выиграть, и с большим отрывом», — уточняет Оливер.

Вокруг «Птицы года» и раньше были дискуссии. Как напомнили в Associated Press, в 2020 году выявили 1,5 тыс. фальшивых голосов за малого серого киви. Два года назад победа и вовсе досталась летучей мыши. И это не противоречило правилам премии — народ маори относит этих животных к птицам.

Конкурс стартовал в 2005 году. Тогда в общей сложности было собрано 865 голосов. Два года назад число голосующих было заметно больше — 56 тыс. В 2023 году эту отметку преодолели всего через несколько часов после старта кампании Оливера.

Ранее сообщалось, что в Индонезии нашли считавшийся вымершим вид — проехидну Аттенборо, названную в честь автора передач о дикой природе. Животное обитает в Горах Циклопов (Cyclops Mountains) на высоте 2 тыс. м над уровнем моря. Здесь очень сложно проводить исследования. Труднопроходимую местность населяют ядовитые змеи.