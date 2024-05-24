В винном погребе в Австрии нашли сотни костей мамонтов

Пэроу-Сушон и ее коллеги начали раскопки в мае и быстро поняли, что костей мамонтов тут очень много — археологи уже откопали больше 300 штук, лежавших плотно рядом друг с другом. По большей части, как считают ученые, это цельные скелеты трех мамонтов; хотя чтобы в этом убедиться, сперва их предстоит собрать. Есть даже редкие находки — например, подъязычная кость мамонта.