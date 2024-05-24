В винном погребе в Австрии нашли сотни костей мамонтов

Австриец Андреас Пернерсторфер живет в деревне Гобельсбург, в 70 километрах к северу от Вены. В марте он решил сделать ремонт у себя в винном погребе и сделал открытие, которое Австрийская академия наук назвала «археологической сенсацией».
Пернерсторфер решил выровнять погреб и просто снял цемент с пола — а прямо под ним лежали огромные кости. Поначалу домовладелец принял их за деревянные доски, рассказала CNN археолог Ханна Пэроу-Сушон, которая теперь занимается раскопками.
Изучив «доски» пристальнее, Андреас сразу вспомнил рассказы своего деда, который уже находил на этом участке кости мамонтов в 1960-х годах. Мужчина сообщил о находке в Федеральную службу охраны памятников, которая перенаправила его в Австрийскую академию наук, к экспертам по Каменному веку.
Пэроу-Сушон и ее коллеги начали раскопки в мае и быстро поняли, что костей мамонтов тут очень много — археологи уже откопали больше 300 штук, лежавших плотно рядом друг с другом. По большей части, как считают ученые, это цельные скелеты трех мамонтов; хотя чтобы в этом убедиться, сперва их предстоит собрать. Есть даже редкие находки — например, подъязычная кость мамонта.
За весну археологи смогли раскопать 12 квадратных метров грунта, и намерены вернуться в августе, чтобы продолжить исследования. Ханна рассказала, что благодаря этому погребу сбылась ее заветная мечта. «Я обожаю археологию и люблю находить в земле самые разные предметы, но больше всего хотела найти именно кости мамонта» — призналась она.
В последний раз настолько успешные раскопки в Австрии и в окрестностях проводили больше века назад, поэтому для местных археологов это знаменательное событие. Ханна объясняет, что с современными технологиями можно получить гораздо больше сведений, чем сто лет назад, поэтому особенно важно, что в данном месте археологи работают впервые.
Кости, лежащие плотно, позволяют ученым предположить, что этих мамонтов убили охотники Каменного века. «Мы знаем, что люди тогда охотились на мамонтов, но до сих пор не понимаем, как именно они это делали», — объясняет Ханна. Возможно, в этом месте была установлена какая-то ловушка для этих зверей.
Когда исследователи закончат работу, кости передадут Венскому музею естественной истории для реставрации.
Несмотря на то, что археологи работают с останками, которым десятки тысяч и миллионы лет, они совершают удивительные открытия каждую неделю. Например, недавно выяснилось, что некоторые динозавры были теплокровными.
Георгий Мазуркевич