Некоторые динозавры были теплокровными

В новом исследовании, о котором рассказывает портал ScienceDaily, ученые изучили распространение популяции динозавров в разных климатических поясах в Мезозойскую эру, основываясь на тысяче разных окаменелостей. Выяснилось, что две из трех основных групп динозавров — тероподы (такие как тираннозавр и велоцираптор) и птицетазовые (стегозавр, трицератопс), в раннем Юрском периоде активно переселялись на север, в более холодный климат, где просто не смогли бы выжить без теплокровия. А вот завроподы, огромные ящеры вроде бронтозавра или диплодока, всегда обитали только в теплых регионах.