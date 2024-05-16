Некоторые динозавры были теплокровными

Люди и животные — теплокровные: мы сами вырабатываем тепло для своего тела. Но ящерицы же хладнокровные, а значит, и все динозавры тоже? С самого начала XX века их считали медлительными животными, полностью зависимыми от внешней температуры — такими же, как современные рептилии. Как выяснилось, это не до конца справедливо.
В новом исследовании, о котором рассказывает портал ScienceDaily, ученые изучили распространение популяции динозавров в разных климатических поясах в Мезозойскую эру, основываясь на тысяче разных окаменелостей. Выяснилось, что две из трех основных групп динозавров — тероподы (такие как тираннозавр и велоцираптор) и птицетазовые (стегозавр, трицератопс), в раннем Юрском периоде активно переселялись на север, в более холодный климат, где просто не смогли бы выжить без теплокровия. А вот завроподы, огромные ящеры вроде бронтозавра или диплодока, всегда обитали только в теплых регионах.
Ранее ученые уже обнаруживали у тероподов и птицетазовых следы перьев, или какой-то их вариации — а перья нужны именно для того, чтобы сохранять внутреннее тепло.
Один из авторов, доктор Альфио Алессандро Кьяренца, объясняет, что предпочтения разных динозавров в отношении климата стали расходиться примерно 183 миллиона лет назад, когда сильная вулканическая активность привела к глобальному потеплению и вымиранию большого числа видов растений.
Как следствие, некоторые динозавры адаптировались к новому климату и развили у себя новые способности, среди которых — терморегуляция. Это позволило выживать в более холодном климате, дольше быть активными на холоде и быстрее выращивать потомство.
Другой автор работы, доктор Сара Варела, считает, что это могло бы объяснить, почему система терморегуляции у птиц так отличается от животных: возможно, они унаследовали ее как раз от динозавров.
В этот же период завроподы, оставшиеся в теплых регионах, постепенно растут в размерах — еще один вариант адаптации к новому климату. Судя по всему, наиболее комфортной средой для них был жаркий, засушливый климат полупустынь.
Таким образом, в очередной раз оказывается, что тот образ динозавров, к которому мы привыкли благодаря фильмам вроде «Парка Юрского периода», отстоит все дальше от правды: мало того, что многие динозавры были пернатыми, они еще и жили в совершенно разных условиях.
Несмотря на то, что все динозавры вымерли 60 миллионов лет назад, они не перестают радовать ученых новыми открытиями: к примеру, совсем недавно новый вид динозавра нашли на Кузбассе.
Георгий Мазуркевич