Ученые описали новый вид динозавра, найденного в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 16 мая. /ТАСС/. Новый вид динозавров Киякурсор лонгипес найден возле деревни Шестаково в Кузбассе. Об этом сообщила заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса Елена Паксина во время пресс-конференции, посвященной международному семейному научно-популярному фестивалю «Динотерра».
«В журнале “Труды Королевского общества” (британское научное издание), в разделе “Биологические науки” опубликована статья “Последний цератозавр Азии: новый ноазаврид из раннемелового Великого сибирского рефугиума”. В статье описаны исследования остатков скелета хищного динозавра, найденного летом 2023 года на Шестаковском местонахождении раннемеловых континентальных позвоночных, Шестаково-1. Киякурсор лонгипес (Kiyacursor longipes) — кийский длинноногий бегун — назван так из-за особенностей анатомического строения задних конечностей. По сравнению с другими аналогичными схожими представителями у него очень длинные ноги. Это новый род и вид динозавра. Его ближайшие родственники из Юрского периода», — сказала Паксина.
Она добавила, такие находки популяризируют научный потенциал Кузбасса, привлекая внимание жителей страны к науке. На самом фестивале будет работать «Дино арт парк» и «Город мастеров», заявки на который подали 150 ремесленников.
Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» пройдет в поселке Шестаково Чебулинского района в третий раз, впервые он продлится неделю с 24 по 30 июня. В 2023 году правительство РФ определило «Динотерру» одним из победителей конкурсного отбора событийных мероприятий с правом получить федеральную поддержку. В 2024 году основными темами станут наука, молодежный досуг и поддержка семейных ценностей. В рамках фестиваля состоится масштабный научный симпозиум, лучшие молодежные команды КВН разыграют «Кубок ЮМОРского периода» и поборются за главный приз «Пситтакозавр в золотом».