Ученые описали новый вид динозавра, найденного в Кузбассе

Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» пройдет в поселке Шестаково Чебулинского района в третий раз, впервые он продлится неделю с 24 по 30 июня. В 2023 году правительство РФ определило «Динотерру» одним из победителей конкурсного отбора событийных мероприятий с правом получить федеральную поддержку. В 2024 году основными темами станут наука, молодежный досуг и поддержка семейных ценностей. В рамках фестиваля состоится масштабный научный симпозиум, лучшие молодежные команды КВН разыграют «Кубок ЮМОРского периода» и поборются за главный приз «Пситтакозавр в золотом».