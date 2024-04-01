В Великобритании нашли 3000-летние иранские и египетские бусины

Команда ученых изучила старинные бусы, обнаруженные на исторической территории Маст Фарм (Must Farm) в Великобритании. Об этом сообщает научный сайт Archaeology.
Как оказалось, большая часть изделий была изготовлена на территории современного Ирана, а одна бусина, как полагают эксперты, была завезена из Египта.
Большинство предметов были выполнены из стекла, однако есть и более ценные экземпляры, в том числе из янтаря, фаянса и олова. На протяжении многих лет они находились в речном иле, благодаря чему так хорошо сохранились.
«Среди находок есть фаянсовая бусина — единственная найденная на территории с периода позднего бронзового века. Оловянная бусина также невероятно редкая, поскольку этот материал обычно не хранится так долго, а окисляется спустя некоторое время», — отметила археолог и участница исследования Элисон Шеридан.
Территория Маст Фарм находится на месте древнего поселения бронзового века. Его останки, в том числе фрагменты десяти старинных домов, были обнаружены в карьере Маст Фарм. Известно, что около 3 тыс. лет назад поселение было уничтожено пожаром, из-за чего местность иногда называют «британскими Помпеями».