«Английские Помпеи» дали археологам представление о доисторической жизни

По словам археологов, доисторическое поселение в Англии, которое сравнивают с Помпеями, было заселено менее чем за год до того, как сгорело дотла, оставив множество хорошо сохранившихся артефактов. В деревне бронзового века, состоящей примерно из 10 круглых деревянных домов на сваях над рекой, потенциально могло проживать от 50 до 60 человек.
Остатки жилищ были обнаружены в карьере Маст Фарм в болотах Восточной Англии, и оно дает представление о повседневной жизни почти 3 тысяч лет назад.
Раскопки вызвали сравнения с римским городом Помпеями, поскольку они представляют собой «капсулу времени» в жизни бронзового века как раз в тот момент, когда заканчивалась эта эпоха.
Заболачивание местности привело к тому, что уцелели тысячи предметов, в том числе почти 200 деревянных артефактов, более 150 изделий из волокна и текстиля, 128 керамических сосудов и около 90 изделий из металла.
Причина пожара в 850 году до нашей эры неизвестна, но, по словам археолога Криса Уэйкфилда, это могло быть произойти во время нападения или начаться случайно и быстро распространиться между тесно расположенными домами.
Ученый отметил, что древесина, из которой были построены дома, была молодой и на ней отсутствовали насекомые, такие как древоточцы.
Люди, живущие и готовящие пищу в круглых домах, выбрасывали мусор из своих дверных проемов, создавая «кольца вокруг строений», по словам Уэйкфилда.
«Мы смогли отделить то, что было отходами, от того, что все еще использовалось внутри домов на момент их уничтожения, — комментирует он. — Исходя из такого количества материала, мы смогли оценить, что это было довольно недолговечное поселение, потому что здесь просто недостаточно костей разделанных животных, оставшихся после приготовления пищи, недостаточно разбитых горшков».
Археолог описал то, что осталось, как «удивительную капсулу времени»: «Я думаю, у людей сложилось впечатление, что все боролись за выживание, что это было ужасное, мерзкое время для жизни, и на самом деле, заглянув внутрь этих сооружений, можно увидеть, что у них очень сложный уровень технологий, при помощи которых делают все, что им нужно».
Ученый рассказал о быте в первобытное время: у людей были «топоры, которые они создали немного похожими на мультиинструмент и использовали для различных функций». Кроме того, первобытные люди придумали горшки, которые можно было укладывать друг в друга, и это было задолго до изобретения гончарного круга, все они были изготовлены вручную.
Он признался, что в одном из домов было «ведро для вторичной переработки металла». Исследователи также изучили, что ели люди в домах.
«Мы знаем, что у них есть мясное рагу, которое загущали пшеницей, поэтому консистенция немного напоминала кашу, — поделился Крис Уэйкфилд. — Похоже, они выбирали определенные куски свинины, которые им особенно нравились на вид. Возможно, они даже приправляли некоторые из этих продуктов специями, морковью и семенами сельдерея».
Было зафиксировано более 18 тысяч деревянных конструкций, и Уэйкфилд подсчитал, что там было девять или 10 домов, в каждом из которых жила семья.
«Если бы в одном из них вспыхнул пожар, он бы очень легко распространился по другим зданиям, и в течение очень короткого периода времени практически все это превратилось бы в дым и рухнуло в реку», — предполагает ученый. Он добавляет, что бронзовый век — потенциально жестокое время: «Мы находим такие предметы, как копья и мечи, на этом месте и в других, так что есть вероятность, что это было какое-то нападение, которое привело к сожжению поселения дотла. Единственное, что во время пожара никто не погиб, поэтому у нас нет никаких найденных человеческих останков, которые были бы связаны с самим пожаром».
Археолог описал проект «Английские Помпеи» как «одно из самых всесторонних исследований доисторического места, которое когда-либо проводилось в Великобритании».
Исполнительный директор Historic England Дункан Уилсон охарактеризовал открытия как «поистине удивительные».