«Английские Помпеи» дали археологам представление о доисторической жизни

«Если бы в одном из них вспыхнул пожар, он бы очень легко распространился по другим зданиям, и в течение очень короткого периода времени практически все это превратилось бы в дым и рухнуло в реку», — предполагает ученый. Он добавляет, что бронзовый век — потенциально жестокое время: «Мы находим такие предметы, как копья и мечи, на этом месте и в других, так что есть вероятность, что это было какое-то нападение, которое привело к сожжению поселения дотла. Единственное, что во время пожара никто не погиб, поэтому у нас нет никаких найденных человеческих останков, которые были бы связаны с самим пожаром».