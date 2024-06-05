В Уфе кот попал в вентиляцию и стал героем мемов

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В вентиляционном канале одной из квартир Уфы застрял кот, его освободила управляющая компания, сообщает Управление гражданской защиты города.
По данным Telegram-канала Mash Batash, бездомный кот свалился с чердака. После освобождения он остался жить с жильцами квартиры, в которую угодил. Питомца назвали Мэром, потому что в семье живет другой кот Депутат.
Мэр сразу стал героем мемов у интернет-пользователей: он вызвал ассоциации со львом на логотипе киностудии MGM, Винни-Пухом и новеллой «Напарник» из «Приключений Шурика».
Напомним, летом кошки рискуют столкнуться с целым рядом опасностей. Как сберечь их жизнь и здоровье в это время года, ранее рассказали эксперты.
Айгуль Сабитова