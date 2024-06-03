Опасности лета для домашних питомцев: как уберечь кошек и собак в жаркую погоду

Открытые окна
Сезон падений уже начался. Ни легкая москитная сетка, ни режим проветривания при этом не спасают. Симпатичная птичка по ту сторону окна — и ваш непоседа уже на подоконнике.
Навалится на москитную сетку всем своим весом — и упадет на улицу вместе с ней. Хотя некоторые производители и заверяют, что их крепления рассчитаны на вес в 7 кг, в реальной жизни к этому добавляется еще сила, с которой животное прыгает на сетку. И она вываливается.
Еще хуже, если питомец попытается пролезть в приоткрытое окно. С большой долей вероятности кот застрянет там намертво, от чего развивается краш-синдром (длительного сдавления, при котором нарушается кровоснабжение), от чего он будет долго и мучительно умирать.
Как предотвратить? Либо открывать окна только вне зоны доступа питомца, либо поставить на них специальные сетки с усиленными креплениями — «Антикошки».
Поездка с ветерком
Забавные картинки с песиками и котиками, которые едут в машине, высунув морду из окна и как будто наслаждаясь поездкой, на самом деле не так уж забавны, если подумать о последствиях.
Громкий звук или раздражитель — и животное от испуга может выпрыгнуть из машины на проезжую часть. Резкое торможение — и полетит по салону.
— Питомец — такой же пассажир, поэтому правила безопасного нахождения в салоне должны применяться и к нему тоже, — говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Как предотвратить? Животных перевозят либо в переносках, либо в специальных гамаках (прочный и мягкий материал защитит питомца от ударов, а сиденья автомобиля — от неприятных неожиданностей), главное, чтобы в них были отверстия для ремней безопасности, которыми можно закрепить животное. Ремни безопасности для животных тоже особые: похожи на шлейку, регулируются на груди, защелкивают в пазы, как и человеческие.
В машине взаперти
— Животных нельзя оставлять в машине, даже если вы собрались отлучиться буквально на минуточку, — говорит ветеринар, врач поведенческой медицины Людмила Коникова. — Любая машина быстро нагревается — как с включенным, так и с выключенным двигателем. От перегрева животное не спасет даже приоткрытое окно. Оно может погибнуть буквально в считаные минуты.
Как предотвратить? В любой ситуации, выходя из машины, берите питомца с собой.
Тепловой удар
Тепловой удар питомец может получить, даже находясь в квартире у вас под боком. Считается, что в среднем для животных, как и для человека, комфортная температура — ниже +30 градусов. Но, как и люди, братья наши меньшие по-разному переносят жару. Хуже всех приходится «короткомордым».
— Если у вас брахиоцефальная порода (бульдоги, ши-тцу, чихуа-хуа, кошки-экзоты, британцы, персы), то им важно, чтобы воздух, который они вдыхают, был не слишком горячий. У них короткий нос, воздух просто не успевает остыть, и из-за этого перегрев происходит быстрее, — объясняет Людмила Коникова.
Как предотвратить? Нельзя мочить им шерсть (получите эффект бани) и направлять прямо на них вентиляторы и кондиционеры. Что можно:
— Оставлять приоткрытыми форточки, не запирать межкомнатные двери, — перечисляет Владимир Голубев. — Если в квартире большую часть дня находится солнце, прикройте шторы, чтобы лучи не нагревали помещения. Можете оставить на полу влажное полотенце, чтобы питомец мог на нем лежать. Подойдут также охлаждающие коврики (есть те, которые нужно полностью класть в морозилку, или с хладоэлементом, который вынимается, замораживается, а потом засовывается обратно), охлаждающие жилеты (перед прогулкой мочите их, выжимаете, надеваете на собаку, и жидкость постепенно испаряется и охлаждает тело) или просто холодные бутылки с водой.
Кондиционер
Вентиляторы и кондиционеры включать можно и нужно. Главное, чтобы поток воздуха не был направлен на питомца. Вреден и большой контраст между температурой на улице и в помещении, оптимальна разница в 5 — 7 градусов.
— Снижение температуры станет благоприятным фактором для инфекций, так что рисковать не стоит, — советует Людмила Коникова.
Да, у братьев наших меньших тоже бывают солнечные ожоги. Выглядит как покраснение кожи, потом она начинает слезать. Страдают этим «лысые» (сфинксы, эльфы, бамбино, ксолоитцкуинтли) и короткошерстные (китайские хохлатые, бультерьеры, боксеры) животные. Ну и те, у которых вместо шерсти пух.
Как предотвратить?
— Использовать солнцезащитные кремы для животных или детские, — говорит Людмила Коникова. — А еще надевать какую-нибудь одежку, чтобы защитить кожу.
Если питомец «перезагорал», кожа покраснеет, начнет шелушиться, могут появиться волдыри и корочки. В таком случае это место будет болеть, так что животное не даст себя гладить, но попытается «зализать» болячку.
— Чтобы помочь ему, покрасневшие участки кожи охладите прохладными компрессами, — советует Владимир Голубев. — Для более серьезных случаев подойдет спрей «Пантенол». Если появились волдыри, язвы, сходит кожа, важно обратиться за помощью к ветврачу, не занимайтесь самолечением.
Купание в водоемах
Казалось бы, охладиться в воде в жаркий день — совершенно естественно. Но есть нюансы — не везде с собаками нынче можно.
— С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые единые правила пользования пляжами. На них нельзя приходить с животными, за исключением собак-поводырей, — напоминает Владимир Голубев. — Поэтому если вы планируете отдых рядом с водоемом, обратите внимание на места, в которых запрещено купаться людям, но разрешено гулять с собаками.
Выбирайте водоемы с пологими берегами и без водорослей — чтобы ничто не мешало питомцу спокойно зайти в воду и выйти обратно. Ну и, конечно, следите, чтобы не было течения.
Есть и еще одна опасность: водоросли. Да-да, обычные зеленые водоросли семейства хлорелловых могут не только привести к образованию язвочек и болячек на коже, но и вызывать поражение нервной системы и внутренних органов. Поэтому носите с собой питьевую воду и не позволяйте питомцу пить из рек и прудов, особенно если видите в воде тину.