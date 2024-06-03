Опасности лета для домашних питомцев: как уберечь кошек и собак в жаркую погоду

— Оставлять приоткрытыми форточки, не запирать межкомнатные двери, — перечисляет Владимир Голубев. — Если в квартире большую часть дня находится солнце, прикройте шторы, чтобы лучи не нагревали помещения. Можете оставить на полу влажное полотенце, чтобы питомец мог на нем лежать. Подойдут также охлаждающие коврики (есть те, которые нужно полностью класть в морозилку, или с хладоэлементом, который вынимается, замораживается, а потом засовывается обратно), охлаждающие жилеты (перед прогулкой мочите их, выжимаете, надеваете на собаку, и жидкость постепенно испаряется и охлаждает тело) или просто холодные бутылки с водой.