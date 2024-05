Отели Турции не откажутся от системы all inclusive

Отели «все включено» по-прежнему остаются самыми популярными у туристов. В этом сезоне их количество увеличилось. Общее число гостиниц на турецком побережье превышает 850, причем большинство работают по системе all inclusive: такой статистикой поделился представитель туроператора Anex c туристическим информационным агентством RTN (1). Именно поэтому Турция остается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха. Статистика говорит сама за себя: 95% клиентов Anex выбрали формат all inclusive в этом году для отдыха.