Отели Турции не откажутся от системы all inclusive

Системой недовольны владельцы кафе и ресторанов, а также представители уличной торговли: их расстраивает то, что туристы предпочитают оставаться в отелях, тем самым не позволяя общей инфраструктуре курортов развиваться. Большинство гостиниц предоставляют посетителям огромный перечень услуг, в которые включены все основные развлечения, доступ к фитнес-клубам, детские клубы, аниматоры и парки. Это делает пребывание там еще более привлекательным. Главное доказательство того, что подобный формат и правда работает — это то, что all inclusive стимулирует рост отелей, работающих по этому принципу. А это свидетельствует о его привлекательности для туристов.