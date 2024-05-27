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Отели Турции не откажутся от системы all inclusive

Несмотря на частые разговоры об экономической невыгодности формата, любимая туристами система продолжит свою работу.

Источник: Freepik

Отели «все включено» по-прежнему остаются самыми популярными у туристов. В этом сезоне их количество увеличилось. Общее число гостиниц на турецком побережье превышает 850, причем большинство работают по системе all inclusive: такой статистикой поделился представитель туроператора Anex c туристическим информационным агентством RTN (1). Именно поэтому Турция остается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха. Статистика говорит сама за себя: 95% клиентов Anex выбрали формат all inclusive в этом году для отдыха.

Местные отели не готовы отказываться от формата «все включено». Основное его преимущество в том, что он приносит экономическую выгоду и продолжает привлекать туристов.

Новость

Системой недовольны владельцы кафе и ресторанов, а также представители уличной торговли: их расстраивает то, что туристы предпочитают оставаться в отелях, тем самым не позволяя общей инфраструктуре курортов развиваться. Большинство гостиниц предоставляют посетителям огромный перечень услуг, в которые включены все основные развлечения, доступ к фитнес-клубам, детские клубы, аниматоры и парки. Это делает пребывание там еще более привлекательным. Главное доказательство того, что подобный формат и правда работает — это то, что all inclusive стимулирует рост отелей, работающих по этому принципу. А это свидетельствует о его привлекательности для туристов.

Автор: Елизавета Чеботарева