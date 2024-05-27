Отели Турции не откажутся от системы all inclusive

Отели «все включено» по-прежнему остаются самыми популярными у туристов. В этом сезоне их количество увеличилось. Общее число гостиниц на турецком побережье превышает 850, причем большинство работают по системе all inclusive: такой статистикой поделился представитель туроператора Anex c туристическим информационным агентством RTN (1). Именно поэтому Турция остается одним из самых популярных направлений для летнего отдыха. Статистика говорит сама за себя: 95% клиентов Anex выбрали формат all inclusive в этом году для отдыха.
Местные отели не готовы отказываться от формата «все включено». Основное его преимущество в том, что он приносит экономическую выгоду и продолжает привлекать туристов.
Системой недовольны владельцы кафе и ресторанов, а также представители уличной торговли: их расстраивает то, что туристы предпочитают оставаться в отелях, тем самым не позволяя общей инфраструктуре курортов развиваться. Большинство гостиниц предоставляют посетителям огромный перечень услуг, в которые включены все основные развлечения, доступ к фитнес-клубам, детские клубы, аниматоры и парки. Это делает пребывание там еще более привлекательным. Главное доказательство того, что подобный формат и правда работает — это то, что all inclusive стимулирует рост отелей, работающих по этому принципу. А это свидетельствует о его привлекательности для туристов.
Автор: Елизавета Чеботарева