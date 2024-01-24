В тропических лесах Эквадора обнаружен новый вид кофейных змей

Источник: Alejandro Arteaga

Исследователи Фонда Хамаи и Университета Либерти обнаружили новый вид кофейной змеи, эндемичный для тропических лесов северо-западного Эквадора. Биолог Алехандро Артеага впервые нашел этот вид в эквадорской провинции Пичинча, когда искал животных для включения в энциклопедию рептилий Эквадора.

Результаты исследования нового вида опубликованы в журнале Evolutionary Systematics. Артеага отметил, что особь была записана под номером 30 из 100 изученных им змей.

Как и другие кофейные змеи, змея Тюдоров (Tudors’s Coffee-Snake) обитает на кофейных плантациях и чаще всего встречается в туманных лесах (влажных тропических или субтропических горных вечнозеленых лесах), экосистема которых была нарушена.

Хотя этим кофейным змеям не грозит исчезновение, некоторые из его популяций, вероятно, будут сокращаться из-за вырубки лесов и крупномасштабной добычи полезных ископаемых. Авторы работы надеются, что это открытие подчеркнет важность сохранения экосистемы тропических лесов и сосредоточит внимание исследователей на измененных человеком средах обитания.

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Олеся Маевская