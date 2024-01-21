CBS: самую опасную змею Австралии нашли в комоде с детскими вещами

В начале января 2024 года одна из жительниц Мельбурна выдвинула ящик комода, где хранится нижнее белье ее трехлетнего сына, и обнаружила там огромную змею, свернувшуюся в глубине.

Вызванный на место специалист-змеелов Марк Пелли определил, что это Pseudonaja textilis — сетчатая коричневая змея, одна из самых опасных рептилий в мире, яд которой по своей токсичности занимает второе место среди всех сухопутных змей планеты. Длина экземпляра, заползшего в комод, составила более полутора метров.

«Коричневая змея в ящике для белья. Это не то, что вы можете увидеть каждый день. Впечатляет, не правда ли?» — говорит Марк, комментируя видео, которое он выложил в свои соцсети.

Марк предположил, что змея могла заползти в груду высохшего постиранного белья, которую мама мальчика, ни о чем не подозревая, принесла с улицы в дом, а потом найти себе уютное убежище в ящике комода.

Сетчатые змеи водятся по всему востоку Австралии, изолированные популяции встречаются также в центральной и западной частях страны. Кроме того, Pseudonaja textilis обитают в Индонезии и на Новой Гвинее.

Портал Australian Geographic называет этот вид «самой опасной змеей Австралии». Согласно описанию, сетчатые коричневые змеи «необыкновенно быстро передвигаются, очень агрессивны и известны своей раздражительностью».

Эти змеи, питающиеся, в основном, грызунами, отлично приспособились к жизни среди людей, их можно встретить как в сельской местности, так и в городе. Яд Pseudonaja textilis содержит вещества, токсичные для нервной системы (нейротоксины), сердца (кардиотоксины) и почек (нефротоксины), а также соединения, снижающие свертываемость крови (прокоагулянты).