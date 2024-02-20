В тканях крупнейших акул был обнаружен микропластик

Ученые из Университета Гриффита в Юго-Восточном Квинсленде (Австралия) рассказали о наличии микропластика и волокон, используемых человеком в производстве товаров и упаковок, в кишечнике и мышцах четырех крупных видов акул. Исследование опубликовано в журнале Chemosphere.
В ходе работы ученые изучили акул четырех видов: тупорылую, тигровую, белую и бронзовую акулу-молот. Их в период с марта 2019 года по декабрь 2020 года вылавливали у берегов Юго-Восточного Квинсленда в рамках Квинслендской программы контроля акул.
Специалисты собрали 38 образцов кишечника и 19 образцов мышц. После обработки пробы были изучены под стереомикроскопом.
Таким образом, в 31 из 38 образцов кишечника были обнаружены 128 частиц, 70% из которых представляли собой целлюлозные волокна, то есть натуральные (например, хлопковые или вискозные), а 30% — фрагменты микропластика из полиэтилена и полипропилена.
В мышцах выявили меньше микропластика и других волокон: в 12 из 20 образцов обнаружили всего 19 частиц.
Авторы работы говорят, что в мышечную ткань частицы попадают несколькими путями, включая всасывание в кишечнике, кровообращение и инфильтрацию эпидермиса. Однако ученым до сих пор неизвестно, как именно происходит процесс перемещения микропластика между органами. Для понимания этого следует провести дополнительные исследования.
Специалисты напомнили, что в Австралии жители употребляют мышцы акул в пищу. Из-за этого наличие микропластика и прочих волокон в них может принести вред здоровью. Хотя степень воздействия частиц на организм человека в таком случае гораздо ниже по сравнению с основными источниками — воздухом и водой.
Ранее ученые рассказали о содержании микропластика в рыбе тилапии.
Анна Морозова