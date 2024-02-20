В тканях крупнейших акул был обнаружен микропластик

Специалисты напомнили, что в Австралии жители употребляют мышцы акул в пищу. Из-за этого наличие микропластика и прочих волокон в них может принести вред здоровью. Хотя степень воздействия частиц на организм человека в таком случае гораздо ниже по сравнению с основными источниками — воздухом и водой.