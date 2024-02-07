Одна из популярнейших промысловых рыб оказалась заражена микропластиком

Это высокий показатель по сравнению с исследованиями, в которых сообщалось о наличии микропластика в видах тилапии в других реках и озерах. Однако пока не существует глобального руководства или стандарта относительно того, какое количество пластика в рыбе может считаться приемлемым, отметили исследователи.