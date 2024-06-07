В Тихом океане обнаружили существо, способное жить 15 тысяч лет

В восточной части Тихого океана в ходе глубоководного исследования обнаружили ранее неизвестные науке виды. Об этом сообщает Phys.org.
Новые виды удалось зафиксировать с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV). Одним из них таких существ оказалась «губка чашеобразной формы». Предполагается, что она может жить до 15 тысяч лет.
Также исследователи обнаружили такой вид, как розовая морская свинка. У этих существ трубчатые ножки. Розовые морские свинки медленно ползают по равнинам в поисках отложений, содержащих питательные вещества.
Ранее ученые назвали существ, благодаря которым появилось биоразнообразие.
Айгуль Сабитова