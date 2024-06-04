Названы существа, благодаря которым появилось биоразнообразие

Ученые из США точно установили доисторических существ, которые повлияли на бум одного из самых значимых биоразнообразий Земли. Ими оказались черви, которые сотни миллионов лет назад повышали уровень кислорода в атмосфере планеты. Исследование опубликовано в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta.
В раннем палеозое (540−420 млн лет назад) произошли колоссальные изменения в биосфере Земли. Тогда появились разнообразные группы наземных животных — позвоночные, членистоногие и моллюски. У многих существ появилась способность строить минеральный скелет, то есть панцирь и раковину, который защищал от хищников.
Предположительно, всплеск биоразнообразия связан с увеличением кислорода (O2) в атмосфере Земли. В этот же период началось биотурбация — процесс перемешивания отложений живыми существами. Животные стали копать норы, что оказывало влияние на почву и породы.
Также существует гипотеза, что начавшаяся биотурбация уменьшала количество отложений пирита — минерала, играющего ключевую роль в накоплении кислорода. В результате O2 в атмосфере должен был пойти на спад.
Группа палеонтологов и биогеохимиков провела исследование, чтобы узнать, как скачки уровня О2 в атмосфере повлияли на появление огромного количества видов 480 млн лет назад.
Специалисты изучили аналог ранней палеозойской среды, то есть пород, сформировавшихся гораздо позже, но похожих на те, что наблюдались в раннем палеозое, и оценили уровень пирита, содержащегося в них.
За основу специалисты взяли материал, отобранный в Чесапикском заливе в Северной Америке, форма которого образовалась приблизительно 35,5 млн лет назад. Кроме того, группа исследовала взаимосвязь между перемешиванием отложений, вызванным древними роющими червями, и пиритом.
Результаты показали, что участки с перемешиванием отложений содержали в себе гораздо больше пирита, чем места без перемешивания. Чем больше минерала образуется и закапывается в песке или под илом, тем выше становится уровень О2.
Исследователи рассказали, что жизнедеятельность доисторических червей и некоторых других беспозвоночных на дне океана вызвала цепочку событий, которые способствовали увеличению уровня пирита и, следовательно, высвобождения кислорода в океан и атмосферу Земли. Это и дало толчок возникновению биоразнообразия.
Ранее ученые выяснили, что дождевые черви обеспечивают 6,5% мирового производства зерна.
Анна Морозова