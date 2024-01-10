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18:11 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В Стэнфорде создали идеального «домашнего» робота

Он работает как автономно, так и с помощью ручного управления.

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Сотрудники Стэнфордского университета создали робота, который безупречно справляется с любыми домашними делами. Помощника назвали Mobile Aloha.

Раньше ученым не всегда удавалось «научить» робота совершать манипуляции, которые задействуют мелкую моторику. Но разработка американских инженеров справилась с этой непростой задачей.

Mobile Aloha способен автономно готовить, мыть посуду и убирать ее в шкаф, задвигать стулья, убирать со стола и давать «пять». На ручном управлении робот запускает стирку и посудомойку, пылесосит и поливает цветы.

Прототип стоит 32 тысячи долларов (около 2,9 миллионов рублей). Уже на данный момент робот совершил научный прорыв:

  • Он обошел «парадокс Моравека», который гласит, что роботам с трудом даются механические задачи, легкие для людей, — нужны огромные ресурсы, чтобы, например, просто поймать мяч.
  • Aloha использует сразу две руки и контролирует все тело (как человек).
  • Робот научился всему благодаря обучению-имитации, как ребенок, повторяя за людьми, которые показывали, что делать.

Недавно человекоподобные роботы Figure научились варить кофе, наблюдая за людьми.

Олеся Маевская

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