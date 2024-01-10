В Стэнфорде создали идеального «домашнего» робота
Он работает как автономно, так и с помощью ручного управления.
Он работает как автономно, так и с помощью ручного управления.
Сотрудники Стэнфордского университета создали робота, который безупречно справляется с любыми домашними делами. Помощника назвали Mobile Aloha.
Раньше ученым не всегда удавалось «научить» робота совершать манипуляции, которые задействуют мелкую моторику. Но разработка американских инженеров справилась с этой непростой задачей.
Mobile Aloha способен автономно готовить, мыть посуду и убирать ее в шкаф, задвигать стулья, убирать со стола и давать «пять». На ручном управлении робот запускает стирку и посудомойку, пылесосит и поливает цветы.
Прототип стоит 32 тысячи долларов (около 2,9 миллионов рублей). Уже на данный момент робот совершил научный прорыв:
Недавно человекоподобные роботы Figure научились варить кофе, наблюдая за людьми.
Олеся Маевская