В Стэнфорде создали идеального «домашнего» робота

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260051&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники Стэнфордского университета создали робота, который безупречно справляется с любыми домашними делами. Помощника назвали Mobile Aloha.

Раньше ученым не всегда удавалось «научить» робота совершать манипуляции, которые задействуют мелкую моторику. Но разработка американских инженеров справилась с этой непростой задачей.

Mobile Aloha способен автономно готовить, мыть посуду и убирать ее в шкаф, задвигать стулья, убирать со стола и давать «пять». На ручном управлении робот запускает стирку и посудомойку, пылесосит и поливает цветы.

Прототип стоит 32 тысячи долларов (около 2,9 миллионов рублей). Уже на данный момент робот совершил научный прорыв:

Он обошел «парадокс Моравека», который гласит, что роботам с трудом даются механические задачи, легкие для людей, — нужны огромные ресурсы, чтобы, например, просто поймать мяч.

Aloha использует сразу две руки и контролирует все тело (как человек).

Робот научился всему благодаря обучению-имитации, как ребенок, повторяя за людьми, которые показывали, что делать.

Недавно человекоподобные роботы Figure научились варить кофе, наблюдая за людьми.

Олеся Маевская