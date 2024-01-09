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15:39 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Человекоподобные роботы Figure научились варить кофе

Теперь они делают это самостоятельно.

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Американская компания Figure объявила об усовершенствовании своих гуманоидных роботов. Теперь они могут выполнять ряд бытовых задач. Об этом пишет New Atlas.

Благодаря встроенному ИИ, роботы наблюдают за действиями людей и повторяют их. Таким образом они научились чистить бананы, открывать банки, складывать листы бумаги в папки, использовать строительные инструменты, такие как дрель, отвертки и гаечные ключи.

В ходе очередных тестов робот Figure показал, что теперь он может самостоятельно готовить кофе.

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Для этого машина в течение десяти часов смотрела видео, в которых люди рассказывали, как приготовить бодрящий напиток. После обучения гуманоид добавил навык в свою библиотеку и передал знания собратьям.

Ранее были названы пять задач, которые люди делегируют роботам до 2035 года.

Анна Морозова

Во время загрузки произошла ошибка.
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