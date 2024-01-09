Человекоподобные роботы Figure научились варить кофе

Американская компания Figure объявила об усовершенствовании своих гуманоидных роботов. Теперь они могут выполнять ряд бытовых задач. Об этом пишет New Atlas.

Благодаря встроенному ИИ, роботы наблюдают за действиями людей и повторяют их. Таким образом они научились чистить бананы, открывать банки, складывать листы бумаги в папки, использовать строительные инструменты, такие как дрель, отвертки и гаечные ключи.

В ходе очередных тестов робот Figure показал, что теперь он может самостоятельно готовить кофе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Q5MKo7Idsok?si=c5ZtfIpAEM8cJOaQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для этого машина в течение десяти часов смотрела видео, в которых люди рассказывали, как приготовить бодрящий напиток. После обучения гуманоид добавил навык в свою библиотеку и передал знания собратьям.

Ранее были названы пять задач, которые люди делегируют роботам до 2035 года.

Анна Морозова