Названы 5 задач, которые люди делегируют роботам до 2035 года

В ноябре китайское Министерство промышленности и информационных технологий заявило об амбициозных планах: к 2027 году страна намерена стать мировым лидером по производству роботов-гуманоидов. Инженеры уже разрабатывают для них «мозг» и «мозжечок», собираются совершить прорыв в ключевых технологиях конечностей и воплотить инновации в жизнь. Но как все это изменит мир? Если вкратце, то исследователи считают, что технология окажет положительное влияние во многих областях, но людям нужно к этому подготовиться. А вот чем займутся гуманоиды.

Присматривать за пожилыми

По одному из прогнозов, роботы будут присматривать за пожилыми и людьми с аутизмом и другими расстройствами. Они уже сейчас способны реагировать на эмоции и считывать поведение, так что вероятность того, что в ближайшем будущем они начнут полноценно помогать людям, вопросов не вызывает.

Работать на заводах и стройках

Один из крупных зарубежных маркетплейсов в этом году протестировал работу робота-гуманоида в своем центре. Опираясь на этот опыт, можно создавать фабрики, на которых не будут работать люди.

По словам менеджера по развитию бизнеса в Национальном роботариуме Лизы Фаррелл, «роботы будут поддерживать рабочую силу в производстве, здравоохранении, строительстве, транспорте, гостиничном бизнесе и многом другом». Наравне с роботами-трудягами появятся и механические «интеллектуалы», которые будут в ответе за повышение производительности, улучшение контроля качества и помощь в выполнении повторяющихся или опасных задач.

Учить молодежь

Роботы в образовании — это быстрорастущий рынок, объем которого, по прогнозам экспертов, к 2025 году достигнет 3,1 миллиарда долларов. По словам профессора кафедры искусственного интеллекта и познания в Манчестерском университете Анджело Кангелози, в классах роботы могут выполнять самые разные роли, например, работать ассистентами преподавателей.

Правда, по мнению профессора, на это уйдет еще примерно пять-десять лет. Потому что роботам еще предстоит научиться переносить небольшие предметы (те же учебники), вести осмысленные разговоры. А создание полностью автономных гуманоидов займет и того больше времени. И к роботам, вероятно, придется приставить специалистов, которые будут их обслуживать.

Что же до перспективы ближайших лет, то Кангелози считает, что роботы как «вспомогательные средства обучения в школах» выглядят вполне реально.

Спасать жизни

Эксперты считают, что роботам-хирургам найдется применение в сложных операциях на тех участках, куда человеку чаще всего не добраться. Человеческие глаза и пальцы в навыках ограничены, и поэтому роботы будут чрезвычайно полезны в точной хирургии. И такие примеры уже существуют.

Поднимать сельское хозяйство

Еще роботов можно будет задействовать в земледелии, что позволит справиться с нехваткой продовольствия. Они могут помочь «увеличить производство и обеспечить точное земледелие, а также повысить урожайность, и еще предотвратить пищевые отходы, поскольку они могут доставлять продукты из пункта А в пункт Б».

Добавим, что во всех случаях роботы способны достаточно быстро перенимать человеческий опыт. Был же робот, который в два счета повторил простые рецепты, наблюдая за человеком.