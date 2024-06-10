В США выделят тысячи долларов на содержание прототипа осла из «Шрека»

9 июня Перри исполнилось 30 лет. С возрастом он стал часто болеть, поэтому расходы на ветеринарные услуги выросли. На содержание осла и двух его сородичей требуется 40 тысяч долларов в год. Владельцы парка признались, что находятся в критическом положении. В итоге власти Пало-Альто решили выделить единовременный грант на трех животных 10 тысяч долларов. Для этого они открыли сбор (сумма для небольшого населенного пункта внушительная). На сегодняшний день удалось накопить четыре тысячи долларов. Сбор продлится до 23 июня.