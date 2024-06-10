В США выделят тысячи долларов на содержание прототипа осла из «Шрека»

Власти города Пало-Альто в Калифорнии выделят грант на содержание трех ослов, один из которых был прототипом героя «Шрека». Об этом пишет CBS.
Прототип героя мультика — осел Перри. Он содержится в Бэррон-парке. Почему героя мультфильма рисовали именно с него? Дело в том, что ведущий дизайнер студии Dreamworks (компания, выпустившая «Шрек») жил неподалеку от Бэррон-парка. Когда пришло время создавать персонажа, он сказал: «Я знаю, где есть осел» и отправился туда.
9 июня Перри исполнилось 30 лет. С возрастом он стал часто болеть, поэтому расходы на ветеринарные услуги выросли. На содержание осла и двух его сородичей требуется 40 тысяч долларов в год. Владельцы парка признались, что находятся в критическом положении. В итоге власти Пало-Альто решили выделить единовременный грант на трех животных 10 тысяч долларов. Для этого они открыли сбор (сумма для небольшого населенного пункта внушительная). На сегодняшний день удалось накопить четыре тысячи долларов. Сбор продлится до 23 июня.
Примечательно, что некоторые чиновники негативно восприняли эту инициативу. Один из них заявил, что в городе дефицит, он будет и в следующем году, поэтому объявлять такие сборы на содержание ослов безответственно.
Ранее в Сети появились фотографии странного «Шрекфеста». Пользователи долго не могли решить, нравится им такой завтрак или нет.
Айгуль Сабитова