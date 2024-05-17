В Сети появились фотографии странного «Шрекфеста»

Пост в X набрал более 50 тысяч просмотров и был подписан автором публикации как «Ты в порядке, детка? Ты никогда не притронешься к шрекфесту». Один из пользователей назвал этот завтрак «проклятой едой», в то время как другие похвалили автора за аккуратность приготовления. «Я никогда в жизни ничего так сильно не хотел», — поделился мнением еще один комментатор.