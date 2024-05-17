В Сети появились фотографии странного «Шрекфеста»

Пост в X набрал более 50 тысяч просмотров и был подписан автором публикации как «Ты в порядке, детка? Ты никогда не притронешься к шрекфесту». Один из пользователей назвал этот завтрак «проклятой едой», в то время как другие похвалили автора за аккуратность приготовления. «Я никогда в жизни ничего так сильно не хотел», — поделился мнением еще один комментатор.
Несмотря на сходство изображений и их красоту, некоторые пользователи Сети обеспокоены большим количеством авокадо и грибов. Так, в комментариях один пользователь написал: «если бы мне кто-то дал тост с таким количеством грибов, мы бы подрались».
У многих пользователей «шрекфест» вызвал смешанные чувства. По их мнению, несмотря на мастерство того, кто сделал эти тосты, состав оставляет желать лучшего. «Истинные фанаты знают, что на самом деле “шрекфест” должен быть с вафлями», — отметили под публикацией.
Такое большое количество авокадо, как на тостах, может навредить организму. Диетолог рассказала, какое количество этого фрукта в день является безопасным для здоровья.
Анна Морозова