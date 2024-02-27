Сколько авокадо можно съедать в день?

Авокадо также содержит витамины и минералы, включая витамин К, витамин С, витамин Е, витамин В6, фолиевую кислоту, калий и магний. Эти питательные вещества важны для поддержания здоровья костей, кожи, иммунной системы и нервной системы. Кроме того, авокадо помогает в профилактике остеопороза, и несмотря на свою калорийность, способствует снижению веса за счет улучшения метаболизма, снижения уровня холестерина, выработке L-карнитина. Согласно исследованию, регулярное потребление авокадо всего через одну неделю привело к снижению общего уровня холестерина в крови на 17%, причем уровень «плохого» холестерина низкой плотности сократился на 22%, а содержание «хорошего» холестерина высокой плотности увеличилось на 11%.