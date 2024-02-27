Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, в частности, олеиновую кислоту, которая активизирует липидный обмен, восстанавливают барьерные функции эпидермиса и удерживает влагу в коже. Также она помогают снизить уровень холестерина в крови, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В 100 г авокадо содержится 485 мг калия, это больше, чем в бананах, и 29 мг магния.
Авокадо также содержит витамины и минералы, включая витамин К, витамин С, витамин Е, витамин В6, фолиевую кислоту, калий и магний. Эти питательные вещества важны для поддержания здоровья костей, кожи, иммунной системы и нервной системы. Кроме того, авокадо помогает в профилактике остеопороза, и несмотря на свою калорийность, способствует снижению веса за счет улучшения метаболизма, снижения уровня холестерина, выработке L-карнитина. Согласно исследованию, регулярное потребление авокадо всего через одну неделю привело к снижению общего уровня холестерина в крови на 17%, причем уровень «плохого» холестерина низкой плотности сократился на 22%, а содержание «хорошего» холестерина высокой плотности увеличилось на 11%.
Сколько авокадо можно съедать в день?
В одном авокадо может быть больше 300 калорий, а это очень много, учитывая, что на один прием пищи приходится примерно 500 килокалорий. По словам диетологов, в день человек может съедать только одно авокадо.
Как рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с «Ридусом», есть авокадо надо столько, чтобы не превышать стандартную калорийность рациона в течение дня.
«Я рекомендую ограничиться половинкой среднего плода в день. Это примерно 100 граммов авокадо, что содержит порядка 15 граммов жира. Средний плод весит около 200−250 граммов», — говорит Круглова.
Если съедать целый плод, стоит снизить употребление других продуктов — жирных рыбы, мяса, молочных продуктов.
Почему авокадо называют «алигаторовой грушей»?
Авокадо иногда называют «аллигаторова груша» (англ. Alligatorpear) за его форму и бугристую зеленую кожицу, похожую на шкуру крокодила. Ранее в русском языке для обозначения авокадо использовалось название «агакат».
Всего известно более 400 сортов авокадо. Они могут быть гладкими, пупырчатыми, грушевидными или круглыми, желтыми, красно-коричневыми и даже черными. Впервые сорт авокадо с темной кожицей был выращен в 1926 году и продан почтовой службой Южной Калифорнии садоводом- любителем Рудольфом Хассом, который дал ему свое имя. Лучшим сортом авокадо по вкусу считается «Эттингер», который имеет грушевидную форму, ярко-зеленую кожуру и светло-желтую мякоть.
Авокадо обычно используют в холодных блюдах — салатах, холодных закусках, бутербродах, добавляя к ним немного лимонного сока (или сока лайма), для того чтобы вкус блюда был ярче, а мякоть авокадо не потемнела. Одно из самых популярных блюд с авокадо — гуакамоле, мексиканская закуска-гарнир.