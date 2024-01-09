В США в последние десятилетия пчелы производят меньше меда

Вопрос «Куда делся мед?» в последние годы беспокоит пчеловодов по всей территории США. Ученые говорят, что снижение урожайности указывает на деградацию окружающей среды, которая затрагивает все виды насекомых в целом.

По данным правительства США, количество меда, производимого в стране пчелиными семьями, сократилось в среднем примерно на 200 грамм на одну семью за последнее десятилетие. И это несмотря на то, что количество ульев выросло.

Новое исследование, проведенное Габриэлой Куинлан, научным сотрудником отдела энтомологии и центра исследований опылителей Пенсильванского университета выявило факторы, влияющие на количество цветов, растущих в разных регионах. Способности пчел производить мед препятствует несколько факторов: частое использование гербицидов, превращение ранее богатых цветами земель в монокультурные сельскохозяйственные угодья и снижение продуктивности почвы.

The Guardian сообщает, что основным фактором снижения производства меда с начала 1990-х годов стало изменение климата (повышение температуры, изменение режима выпадения осадков и экстремальные погодные явления). «Быть ​​пчеловодом станет экономически сложнее, но эти изменения также указывают на то, что в ландшафте будет меньше цветочных ресурсов и для других пчел и опылителей», — отметили специалисты.

Недавние исследования показали, что пчелы с большим мозгом успешнее адаптируются к городу.

Олеся Маевская