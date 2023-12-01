Пчелы с большим мозгом успешнее адаптируются к городу

Ученые из Биологической станции национального парка Доньяна в Испании сравнили размеры мозга 89 пчел и обнаружили, что в город чаще всего прилетают виды, имеющие большой размер мозга. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

Существует гипотеза когнитивного буфера, согласно которой животные с более крупным мозгом и совершенными когнитивными способностями легче приспосабливаются к изменениям окружающей среды. Однако прежде это относилось только к позвоночным существам.

Для исследования ученые собрали 335 самок 89 видов пчел в разных районах Восточного побережья США и на севере центральной Европы. Авторы брали именно женских особей, так как они выполняют гораздо больше задач, чем самцы. У всех пойманных экземпляров измерили абсолютный и относительный размер мозга, а затем сопоставили эти данные со сведениями о географическом распространении каждого вида (естественная, сельскохозяйственная и городская среды).

Размер мозга, тела и степень заселения разных территорий различались между видами: только 28 из 89 были распространены в городе. И у таких пчел размер мозга относительно тела был больше.

Полученные результаты доказывают, что гипотеза когнитивного буфера может быть применима и к беспозвоночным живым существам.

Ранее ученые доказали, что мозг животных меняется из-за изменения климата.

Анна Морозова