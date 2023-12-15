В США родились вымирающие африканские раскрашенные собаки

Зоопарк Потаватоми (Индиана) объявил о рождении трех находящихся под угрозой исчезновения щенков африканских раскрашенных (гиеновидных) собак. Малыши родились 28 сентября у впервые родившей самки Блю и самца Мориса.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZNp00Xrxo5I?si=L5NyZHM98PhG6Sv7" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

UPI передает, что у щенков еще нет имен, но пока их называют Синим, Красным и Оранжевым. В качестве суррогатной матери выступила самка золотистого ретривера по кличке Кэсси, которая сама недавно ощенилась.

Не все малыши из помета оказались достаточно сильными, чтобы выжить. За тремя самыми крепкими сейчас тщательно наблюдают.

Гиеновидная собака является ближайшим родственником красного волка. Во всем мире насчитывается всего лишь от 3 до 5 тысяч особей, которые живут, в основном, в национальных парках и нетронутых человеком землях.

Недавно Парк аллигаторов Gatorland во Флориде объявил о вылуплении редкого белого лейцистического аллигатора. В последний раз представитель этого вида был замечен в Луизиане около 36 лет назад.

Олеся Маевская