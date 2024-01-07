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16:35 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В США обнаружили тысячи боеприпасов времен Второй мировой войны

Их нашли на подводной свалке.

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Источник: AFP 2023

В США при исследовании подводных свалок Лос-Анджелеса ученые из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего обнаружили боеприпасы 1939−1945 годов. Об этом пишет CBS.

Благодаря глубоководным беспилотным аппаратам среди боеприпасов были найдены дымовые поплавки, используемые для прикрытия военных кораблей, и противолодочные глубинные бомбы.

В Военно-морском флоте США заявили, что во время Второй мировой войны данное оружие сбрасывалось с кораблей, которые возвращались в порт. В то время это считалось безопасным способом утилизации боеприпасов, одобренным правительством. Сейчас эксперты изучают вопрос безопасного извлечения находок с морского дна.

Ранее древнейший склад боеприпасов был найден на территории современного Израиля.

Анна Морозова

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