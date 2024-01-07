В США обнаружили тысячи боеприпасов времен Второй мировой войны

В США при исследовании подводных свалок Лос-Анджелеса ученые из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего обнаружили боеприпасы 1939−1945 годов. Об этом пишет CBS.

В Военно-морском флоте США заявили, что во время Второй мировой войны данное оружие сбрасывалось с кораблей, которые возвращались в порт. В то время это считалось безопасным способом утилизации боеприпасов, одобренным правительством. Сейчас эксперты изучают вопрос безопасного извлечения находок с морского дна.