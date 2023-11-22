Найден древнейший склад боеприпасов на территории современного Израиля

Израильские археологи, статья которых опубликована в журнале Atiqot, нашли самое раннее свидетельство того, что в Южном Леванте, на территории современного Израиля, уже в медно-каменном веке существовало развитое систематическое производство оружия.

Во время раскопок на месте поселений Эн Эсур в Центральном Израиле и Эн Циппори в Нижней Галилее, относящихся к началу медно-каменного века (5800−4500 годы до нашей эры), археологи наткнулись на большие горы практически идентичных с виду камней.

Сотни гладких камней из твердого известняка или доломита имеют одинаковый размер (5,2 на 32,1 сантиметра) и вес — около 60 граммов, а также одинаковую вытянутую, обтекаемую форму. Как отмечают археологи, камни такой двухконусной аэродинамической формы идеально подходят для метания с помощью пращи, это очень точное и смертельное оружие. Аналогичные метательные снаряды археологам попадались и прежде, но запасы таких практически промышленных объемов (424 камня) были найдены впервые.

Все это свидетельствует о том, что изготовление ядер для пращи уже 7200 лет тому назад было поставлено на поток. Массовое, организованное, систематическое производство таких снарядов, в котором наверняка было задействовано много людей, позволяло доисторическому обществу всегда быть готовым к войне, считают археологи.