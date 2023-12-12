В США чиновники предложили уничтожить десятки тысяч сов

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США опубликовала документ, согласно которому в 2024 году планируют уничтожить до 46 тысяч пестрых неясытей. Отстрел будет происходить в Северной Калифорнии, штате Вашингтон и Орегоне.

Дело в том, что на северо-западе Тихого океана за последние 70 лет пестрые неясыти постепенно вытеснили местных северных пятнистых неясытей и калифорнийских пятнистых сов. Из-за этого виды пернатых оказались в списке исчезающих видов.

Пестрые совы более агрессивны, их широкий рацион включает рептилий, насекомых и мелких млекопитающих. Они также встречаются в разнообразных средах обитания и представляют угрозу местным видам, так как могут напасть на них, если те приблизятся к их гнездам.

Сейчас на севере Тихого океана обитает более 100 тысяч инвазивных видов сов. Помимо их уничтожения также обсуждаются альтернативные варианты действий по избавлению города от пернатых. Например, согласно одному из них, властям не стоит предпринимать никаких мер по борьбе с птицами.

В некоторых странах птиц можно истреблять только в том случае, если доказано, что они приносят вред посевам и скоту. Из-за такого закона в Японии таксиста арестовали за убийство голубя.

Анна Морозова