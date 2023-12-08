В Токио арестовали таксиста, наехавшего на голубя

В Токио полиция арестовала таксиста по подозрению в том, что от умышленно въехал в стаю птиц, убив одну из них. Об этом пишет The Guardian.

Подозреваемый, 50-летний Ацуши Одзава, «использовал свой автомобиль, чтобы убить обычного голубя, который не является охотничьим животным». Он был арестован за нарушение законов о защите дикой природы. По словам таксиста, он въехал в стаю птиц, так как дороги предназначены для людей, а животные должны избегать машин.

Предположительно, водитель въехал в птиц на скорости 60 километров в час. Ветеринар провел вскрытие голубя и выявил, что он скончался от травматического шока.

В Японии по закону разрешено убивать охотничьих голубей, в то время как городских — только с разрешения властей и только если доказано, что они приносят вред посевам и домашнему скоту.

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