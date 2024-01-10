В Солнечной системе могут скрываться планеты размером с Марс

Астрофизики из Принстонского университета (США) подсчитали, что за Плутоном могут скрываться несколько планет: одна из них имеет массу, превышающую марсианскую, три — имеющие размеры красной планеты, и около пяти — массой, сравнимой с Меркурием. Результаты исследований опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Вследствие того, что внешняя Солнечная система находится далеко от Солнца, телескопам сложно разглядеть то, что там находится. Некоторые ученые полагают, что в той области космоса расположены планеты-изгои, которые ранее принадлежали другим звездным системам.

Неясно, насколько это явление распространено, но специалисты считают интересной идею, что оторвавшиеся планеты не обязательно останутся без привязи. Они могут пройти близко к звезде, которая затянет их гравитацией.

Ученые оценили количество таких объектов в Млечном пути и процент звезд, которые могли притянуть их к себе. Расчеты показали существование большой вероятности того, что между Меркурием и Землей есть планета, которая просто болтается в темноте и холоде.

В будущем астрофизики намерены использовать моделирование, которое позволит более детально изучить захват и удержание свободно плавающих планет, а также звезд, которые уже притянули планеты-изгои.

Ранее астрономы получили 35 загадочных радиосигналов из одной и той же галактики.

Анна Морозова