Говорит космос: Получено 35 загадочных радиосигналов из одной и той же галактики

С 2007 года, то есть сравнительно недавно, благодаря современной технике астрономы узнали о крайне любопытном космическом феномене под названием быстрый радиовсплеск. Это пока не совсем понятные неожиданные вспышки радиоизлучения в космосе. Уже известно порядка тысячи таких событий. Чаще всего их «слышат» однократно, но есть и такие, которые повторяются, и они, конечно, особенно интересны. На сегодняшний день их насчитали 46.

Из этих повторяющихся большинство «вещают» хаотично, то есть источник один и тот же, но никакой периодичности в посланиях не прослеживается. Тем не менее известны два источника, которые отправляют сигналы через равные промежутки времени.

Один из них находится в направлении созвездия Кассиопеи, в галактике, очень похожей на наш родной Млечный Путь и расположенной в 457 миллионах световых лет от нас. Оттуда загадочные радиосигналы поступают пунктуально каждые 16 с небольшим дней. Второй такой источник находится гораздо дальше — в трёх миллиардах световых лет, в направлении созвездия Возничего. Оттуда радио «вещает» 90 дней подряд, потом на 67 дней наступает тишина, потом сигнал возобновляется. Такое впечатление, что «радиопередатчик» находится на планете, которая по мере вращения вокруг своего солнца на 67 дней скрывается позади него.

Что по поводу этих «радиопередатчиков» думают учёные: пока основная версия — что это так ведут себя «мёртвые» звёзды, а точнее, оставшиеся без своих оболочек бывшие ядра «перегоревших» звёзд. Эти звёздные ядра очень сильно сжимаются и в зависимости от их массы становятся одним из трёх: если звезда была маломассивная, то белым карликом (в него превратится солнечное ядро), если тяжёлая вроде Бетельгейзе — нейтронной звездой, а если ещё массивнее — то и вовсе чёрной дырой. Притом некоторые нейтронные звёзды бывают с экстремально мощным магнитным полем, их называют магнетарами. И подозревают, что именно такие магнетары и ведут всё это загадочное радиовещание. Другой вариант — что это вспышки в результате слияния двух нейтронных звёзд.

Так вот, осенью 2022 года канадская радиообсерватория CHIME в числе прочего «услышала» повторяющийся сигнал из источника, который, по примерным оценкам, в момент отправки находился в миллиарде световых лет от нас, а сейчас за счёт расширения Вселенной он ещё дальше. Источник записали как FRB 20220912A.

До этого та же самая обсерватория зафиксировала целых 25 таких повторяющихся источников. Большинство из них за время наблюдений повторили сигнал дважды или трижды, меж тем этот FRB 20220912A за месяц тогда просигналил 12 раз.

Астрономы им особенно заинтересовались и решили для дальнейшего расследования навести на него антенны расположенной в Калифорнии обсерватории Allen Telescope Array. В итоге ещё за два месяца (541 час) «прослушивания» сигналы оттуда поступили в общем-то беспрецедентные 35 раз. Пишут, что это сигналы не периодические, но у них есть некая занятная особенность: пока сигнал идёт, его частота снижается и получается, как пишут учёные, эффект «печального тромбона». Кроме того, эти сигналы сравнивают с «небесным свистом». Сообщается, что их даже перевели в звуковые волны и получившаяся «музыка» оказалась похожа на ксилофон.

Источник FRB 20220912A определили как небольшую галактику — в диаметре около 13 тысяч световых лет и массой порядка 10 миллиардов Солнц. Для сравнения, Млечный Путь имеет диаметр около сотни тысяч световых лет и в нём находятся сотни миллиардов звёзд.