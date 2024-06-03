В соцсетях появился новый способ нарезать бутерброд

Казалось бы, ответ очевиден: можно разрезать бутерброд горизонтально, а можно вертикально, и разницы почти нет.
Однако в прошлом месяце в социальных сетях появился новый тренд: пользователи начали делиться новым способом резать бутерброд на три части, как будто английской буквой Y. Новый тренд решил максимально серьезно изучить портал Popular Science — и обратился к экспертам.
То, что мне удалось узнать, изменит мир. Или нет. Наверное, нет, но продолжайте читать, раз уж начали.
Во-первых, как выяснил Джастин Пот, бутерброды наука почти не изучает (страшное упущение!). Более того, журналист обнаружил противоречие: существует множество исследований того, как внешний вид еды влияет на ее вкус, но никаких — того, как нужно ее резать, хотя это тоже влияет на внешний вид.
Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что если увеличить размер порции, человек начинает есть больше. В рамках исследования студентам предлагали сэндвичи разного размера — 20 и 30 см в диагонали. И те и другие студенты после поедания сэндвича описывали свое чувство сытости и наполненности совершенно одинаково, хотя разница, казалось бы, очевидна.
А в исследовании Аризонского университета цитируется работа 50-летней давности, в рамках которой ученые сравнивали, что будет если поделить 4 сэндвича на 4 куска каждый и на 8 кусков. Они тоже пришли к выводу, что если куски крупнее, испытуемые в итоге съедают больше.
Так или иначе, некоторое влияние очевидно — поэтому, пишет Джастин, новый метод разрезания бутербродов тоже должен иметь какой-то эффект.
Клэр Лоуэр, редактор в гастрономической компании Christopher Kimball’s Milk Street и химик по образованию, уверена, что новый способ нарезания как минимум любопытен. Во-первых, куски получаются симметричными, но непривычной формы, а новизна пробуждает аппетит. А во-вторых теперь серединка сэндвича, в которой все его слои максимально гармоничны, делится между тремя, а не двумя кусочками.
Лоуэр вспомнила свое интервью с футбольным тренером Марком Рихтом 2017 года, в котором он очень подробно описал, в какой последовательности ест сэндвичи, разрезанные диагонально. Лучшим укусом Марк считает тот, где он ест самую серединку сэндвича — а при новом способе разрезания она оказывается куда доступнее.
Кроме того, при таком способе проще контролировать распределение начинки во время укуса — иными словами, она не так активно вылезает с краев сэндвича за счет более равномерного распределения нагрузки. Кроме того, так удобнее есть сэндвичи тем, кто не любит корочку — хотя Клэр Лоуэр считает, что им пора повзрослеть и принять, что корочка тоже важная часть сэндвича.
Впрочем, новый метод поддерживают не все эксперты. Барри Эндервик, автор книги «Сэндвичи в истории», считает, что хотя новый метод любопытен, лишние усилия не стоят тех преимуществ, которые он предоставляет. Джастин Пот с ним согласен — вполне вероятно, новый метод привлекает прежде всего своей новизной, и скоро уступит место проверенной классике.
Но главное, конечно, личный опыт — мы присоединяемся к автору статьи и советуем приготовить несколько сэндвичей дома и попробовать нарезать их разными методами, чтобы сравнить. Маленькое и вкусное исследование на дому — лучшее начало любого дня.
Впрочем, одними только бутербродами питаться все равно не стоит, как их не режь — диетологи регулярно напоминают, что пища должна быть разнообразной.
Георгий Мазуркевич.