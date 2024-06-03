В соцсетях появился новый способ нарезать бутерброд

Кроме того, при таком способе проще контролировать распределение начинки во время укуса — иными словами, она не так активно вылезает с краев сэндвича за счет более равномерного распределения нагрузки. Кроме того, так удобнее есть сэндвичи тем, кто не любит корочку — хотя Клэр Лоуэр считает, что им пора повзрослеть и принять, что корочка тоже важная часть сэндвича.