Россиян призвали отказаться от популярных псевдополезных завтраков

Прежде всего Гридина призвала россиян отказаться от сухих завтраков. По ее словам, хлопья, подушечки, звездочки вряд ли можно отнести к продуктам, которые полезно есть на голодный желудок. Эти продукты способствуют набору веса, так как содержат много сахара и не могут обеспечить сытость на три часа, как должно быть после сбалансированного, действительно здорового первого приема пищи, объяснила диетолог.