В Сингапуре изобрели онигири-круассан

Директор булочной Джон Ли отмечает, что процесс поиска правильного рецепта был непростой ведь нужно, чтобы тесто, с одной стороны, было таким же мягким и нежным, как в круассане, а с другой, твердо держало треугольную форму онигири. И, конечно, начинка тоже должна быть особенной — не заглушать нежную круассановую текстуру и не портить вожделенную форму. В результате получился продукт, которым Джон искренне гордится. В кафе предлагают кронигири с двумя начинками: традиционный для обычных онигири майонез с икрой минтая и нью-йоркская версия: лук-бекон-творожный сыр. Команда активно пробует новые вкусы и вскоре надеется расширить меню.