В Сингапуре изобрели онигири-круассан

Не успел мир оправиться от плоских круассанов, как повара уже придумали новый способ «надругаться» над традиционным французским блюдом: теперь это круассан-онигири.
В последние годы, напомним, в мире уже было несколько «круассанных» новинок: кронаты (круассан-пончик), краффины (круассан-маффин), круки (круассан-печенье — тренд, который, кажется, до России почти не дошел), плоские круассаны… а теперь в мире круассановых трендов появилась японская волна, которую на западе уже назвали ониуассан.
Онигири — традиционная японская еда, представляющая собой восточный вариант «пастушьего пирога»: небольшое количество начинки кладется в середину порции круглозерного вареного риса и залепляется со всех сторон, после чего «пирожок» обвязывают лентой из морских водорослей, чтобы он не развалился.
Впервые круассан-онигири стали подавать в Сингапуре. Треугольная выпечка там наполнена разными начинками: фисташковым кремом, сметаной и луком, острым чили-соусом — и всегда перевязана ленточкой морской капусты, как традиционный онигири.
В канадском Ванкувере, в кондитерской Chez Christophe ониуассаны подают с начинкой из тунца с майонезом — или с шоколадом. Еще новые круассаны заметили в Сеуле и Сиднее.
Автор материала о новой выпечке на гастрономическом портале Food&Wine предлагает называть новинку «кронигири», что для русского языка тоже кажется удобнее, и пишет, что встретил эту выпечку в Квинсе в Нью-Йорке, в булочной Cafe W Bakery & Desserts, которая специализируется на смеси азиатской и французской гастрономии.
Директор булочной Джон Ли отмечает, что процесс поиска правильного рецепта был непростой ведь нужно, чтобы тесто, с одной стороны, было таким же мягким и нежным, как в круассане, а с другой, твердо держало треугольную форму онигири. И, конечно, начинка тоже должна быть особенной — не заглушать нежную круассановую текстуру и не портить вожделенную форму. В результате получился продукт, которым Джон искренне гордится. В кафе предлагают кронигири с двумя начинками: традиционный для обычных онигири майонез с икрой минтая и нью-йоркская версия: лук-бекон-творожный сыр. Команда активно пробует новые вкусы и вскоре надеется расширить меню.
Джон рассказывает, что у новинки уже появились постоянные покупатели, а одна клиентка даже специально приехала ради нее из Мэриленда. Попробовав кронигири, она сразу заказала полдюжины с собой, чтобы угостить друзей.
Джон добавляет, что текущие тренды на постоянные новинки в мире выпечки его радуют: это и море идей для творчества, и регулярный поток новых клиентов, которые хотят оставаться в тренде.
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Георгий Мазуркевич