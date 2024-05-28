В Сиднее стартовал ежегодный фестиваль света

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Фестиваль Vivid Sydney в автралийской столице продлится с 24 мая по 15 июня. Анимированные световые инсталляции будут показывать после заката на стенах зданий, а также на мостах и водном пространстве гавани.
В ярком мероприятий примут участие музыканты, профессиональные фокусники и лучшие повара. Организаторы планируют привлечь к участию в фестивале этого года более трех с половиной миллионов человек.
На открытии Vivid Sydney 24 мая световое шоу провели на главном архитектурном символе Австралии — Сиднейском доме оперы. Посмотрите, как сияли его «паруса».
Ранее в Лас-Вегасе прошло фееричное шоу Dead and Company.
Кристина Корчанова