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Улетели в космос: Dead and Company показала фееричное шоу

Поклонники словно переместились несколько раз в пространстве.

Группа Dead and Company на концерте в арене MSG Sphere в Лас-Вегасе показала необычное шоу. Зрители словно оказались в огромной коробке, затем — в джунглях и космосе. В конце весь зал «улетел в небо». Фрагменты видео с концерта группа разместила на своем канале.

Как пишет ZVEZDA FM 24/7, в финале прозвучала песня «Hell in a Bucket», тоже сопровождаемая техническим видео с пола до крыши. Оно включало в себя множество визуальных элементов: скелет на мотоцикле с длинными седыми волосами, развевающимися на ветру, розы на склоне холма, танцующих медведей, черепаху с молнией на животе. Все это было окружено конфетно-бумажными облаками, розовыми ветряными мельницами и летающими глазными яблоками.

Ранее Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером.

Айгуль Сабитова