Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером

С третьей на вторую строчку в списке поднялся американский и британский бизнесмен Леонид (Леонард) Блаватник с состоянием 29,2 млрд фунтов ($36,93 млрд). За год 66-летний выходец из Одессы увеличил его на 600 млн фунтов ($760 млн), несмотря на то что в конце 2023 года был внесен в санкционный список властями Украины.