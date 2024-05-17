Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Сооснователь рок-группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом, чье состояние составляет 1 млрд фунтов стерлингов ($1,27 млрд по текущему курсу). Сэр Пол и его жена Нэнси поднялись на 165-ю строчку в списке богатейших жителей Соединенного Королевства, который ежегодно публикует газета The Sunday Times.
Как отмечает издание, за год Маккартни удалось увеличить свое состояние на 50 млн фунтов ($63,3 млн) благодаря гастрольному турне Got Back, в ходе которого он отыграл 35 концертов, доходам от авторских прав, а также успеху кавера на песню 1968 года Blackbird, представленного американской певицей Бейонсе.
Первую строчку в списке богатейших британцев сохранила семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуя. Общее состояния Гопи Хиндуя и его родных за год выросло более чем на 2 млрд фунтов ($2,53 млрд) и оценивается изданием в 37,2 млрд фунтов ($47,05 млрд).
С третьей на вторую строчку в списке поднялся американский и британский бизнесмен Леонид (Леонард) Блаватник с состоянием 29,2 млрд фунтов ($36,93 млрд). За год 66-летний выходец из Одессы увеличил его на 600 млн фунтов ($760 млн), несмотря на то что в конце 2023 года был внесен в санкционный список властями Украины.
Первую тройку замыкают бизнесмены Дэвид и Саймон Рубены с состоянием 24,98 млрд фунтов ($31,6 млрд). Они поднялись на одну позицию, потеснив владельца международной химической группы Ineos и совладельца футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа. Состояние четвертого богатейшего британца, за год сократившееся на 6 млрд фунтов ($7,6 млрд), и сейчас составляет 23,52 млрд фунтов ($29,75 млрд).