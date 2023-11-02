В Сибири найдены останки хищного динозавра

Останки динозавра нашли в камне в Кемеровской области, превышающем по массе сто килограммов. В горной породе видны трубчатые кости с полостью для костного мозга. Сейчас проводятся исследования при помощи томографа. На выходе из него получается много отдельных рентгеновских снимков. Далее, используя специальные программы, ученые реконструируют скелет.