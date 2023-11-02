В Сибири найдены останки хищного динозавра
Это первая подобная находка в России.
Это первая подобная находка в России.
В России впервые обнаружили останки хищного динозавра, жившего в меловой период. Ученые считают, что изучают скелет нового вида, ранее неизвестного науке.
Останки динозавра нашли в камне в Кемеровской области, превышающем по массе сто килограммов. В горной породе видны трубчатые кости с полостью для костного мозга. Сейчас проводятся исследования при помощи томографа. На выходе из него получается много отдельных рентгеновских снимков. Далее, используя специальные программы, ученые реконструируют скелет.
Сейчас исследователи уверены, что кости принадлежат хищнику, жившему в меловой период.
Впервые в истории ранее были изучены следы «ужасающих птиц».
Анна Морозова