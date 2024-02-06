В Шотландии обнаружен новый вид юрского птерозавра

Ученые назвали новый вид Ceoptera evansae. Название представляет собой объединение слов «ceoptera» — производной от шотландского гэльского слова «Cheò» — означающего «туман» (отсылка к общему гэльскому названию острова Скай-Эйлин а' Чео или Острова Тумана) и латинского «ptera», которое переводится как «крыло». Ведущий автор доктор Лиз Мартин-Сильверстоун сказала: «Период времени, из которого произошли Ceoptera, является одним из наиболее важных периодов эволюции вида. Это открытие приближает нас к пониманию, где и когда появились более продвинутые птерозавры».