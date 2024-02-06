В Шотландии обнаружен новый вид юрского птерозавра

Ученые из Музея естественной истории Бристольского университета, Университета Лестера и Ливерпульского университета объявили о найденных останках ранее неизвестного вида птерозавра. Ископаемые останки были обнаружены на острове Скай (Шотландия). Исследование опубликовано в Journal of Vertebrate Paleontology.
Найденный птерозавр является частью клады птерозавров Darwinoptera (однооконных). К ним относятся птеродактили и все виды, разделяющих синапоморфию — слияние ноздревого окна с предглазничным. Открытие показывает, что эта клада была значительно более разнообразной, чем считалось ранее, и существовала более 25 миллионов лет: от поздней ранней юры до поздней юры.
В этот период виды внутри клады распространились по всему миру. Редкость окаменелостей среднеюрских птерозавров препятствовала попыткам разобраться в ранней эволюции птерозавров. Открытие показывает, что все основные юрские клады развились задолго до конца ранней юры — намного раньше, чем предполагалось.
Изучение останков также показало, что птерозавры сохранились до позднего юрского периода наряду с авиаланами — динозаврами, которые в конечном итоге эволюционировали в современных птиц. Найденные останки представляют собой частичный скелет (части плеч, крыльев, ног и позвоночника), большая часть костей погружены глубоко в породу. Потому для построения полной картины авторам работы пришлось использовать компьютерную томографию.
Ученые назвали новый вид Ceoptera evansae. Название представляет собой объединение слов «ceoptera» — производной от шотландского гэльского слова «Cheò» — означающего «туман» (отсылка к общему гэльскому названию острова Скай-Эйлин а' Чео или Острова Тумана) и латинского «ptera», которое переводится как «крыло». Ведущий автор доктор Лиз Мартин-Сильверстоун сказала: «Период времени, из которого произошли Ceoptera, является одним из наиболее важных периодов эволюции вида. Это открытие приближает нас к пониманию, где и когда появились более продвинутые птерозавры».
Недавно новые скелеты травоядных динозавров были найдены на родине Дракулы.
Олеся Маевская