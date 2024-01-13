Новые скелеты травоядных динозавров найдены на родине Дракулы

Источник: Sergei Krasinski

Новые скелеты травоядных динозавров, раскопанные исследователями ELTE, позволит реконструировать динозавра-рабдодонтида. В Румынии раскопки ведутся уже пять лет. На сегодняшний день там было обнаружено несколько фрагментов костей, принадлежащих маленькому травоядному динозавру.

Международная исследовательская группа во главе с коллегами из отдела палеонтологии ELTE с 2019 года проводит раскопки в Трансильвании, известной — помимо прочего, как родина графа Дракулы. Их находки включают в себя несколько костей позвоночных животных самого конца мелового периода (они все еще находятся в стадии научной обработки). Первые результаты были опубликованы недавно в журнале Cretaceous Research.

Наиболее часто обнаруживаемые останки динозавров принадлежат к относительно небольшому виду двуногих травоядных, принадлежащих к семейству Рабдодонтиды.

«Хотя находки близкородственных видов этого семейства динозавров известны на других континентах, таких как Северная Америка и Австралия, само семейство Рабдодонтиды населяло тогдашний Европейский архипелаг между 85 и 66 миллионами лет назад. Эта группа относительно мелких животных в настоящее время насчитывает девять видов. Некоторые из них были описаны за последние 20 лет благодаря недавним систематическим раскопкам», — рассказывает палеонтолог Янош Мадьяр.

Ученый также отметил, что частичные скелеты, которые сейчас собраны, позволяют предположить, что это семейство динозавров может включать в себя дополнительные неизвестные виды и что группа, возможно, была гораздо более разнообразной, чем считалось ранее.

Вот уже более столетия край Хацега-Ретезат известен своими слоями горных пород, содержащими останки динозавров позднего мелового периода. Раскопки не только позволили обнаружить новые находки, но и внесли свой вклад в геологическое строение бассейна и понимание прежних мест обитания динозавров.

«Участок, который мы назвали К2, откуда берет начало новое скопление, расположен в самой западной части края, где обнаружены древнейшие слои наземных пород в пределах бассейна. Однако эти породы отличаются не только возрастом от других мест нахождения динозавров, известных в этом регионе. Камни, содержащие кости, предполагают влажную, болотистую озерную среду, в то время как другие участки в бассейне более характерны для пойменного сообщества вдали от рек», — резюмировал руководитель раскопок Габор Ботфальваи.

Сообщается, что кости чрезвычайно хорошо сохранились, подвергшись относительно небольшим повреждениям и износу за миллионы лет. Кроме того, они содержат костные элементы, которые ранее не были известны ни у одного из динозавров данного семейства.

Окаменелости динозавров позднемелового периода встречаются в Европе гораздо реже, чем в Азии или Северной Америке, и найденные останки в основном представляют собой неполные скелеты или отдельные костные элементы. Таким образом, полные скелеты вида рабдодонтид неизвестны.