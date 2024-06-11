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В Сети завирусилось видео с гусыней на поводке

Ролик вызвал бурную реакцию пользователей.

В столице мужчина выгуливал гусыню как собаку. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как мужчина стоит у кассы в кафе, держа птицу на поводке. Одна из интернет-пользовательниц сообщила, что ранее уже ее видела. «Это гусыня, и она живет в ЖК “Михайловский парк”. Соседка наша практически», — написала женщина.

Кого-то из комментаторов видео развеселило. «Было у бабуси два веселых гуся»; «Гуси классные. Тоже можно влюбиться не на шутку»; «Когда пошел на двойное свидание», — шутят интернет-пользователи.

Вместе с тем некоторым стало жаль птицу. Они переживают, что животному может быть больно и неприятно ходить на поводке.

Ранее ученые выяснили, что 45 000 лет назад в Австралии жил двухсоткилограммовый гусь.

Айгуль Сабитова