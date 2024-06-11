В Сети завирусилось видео с гусыней на поводке

На кадрах видно, как мужчина стоит у кассы в кафе, держа птицу на поводке. Одна из интернет-пользовательниц сообщила, что ранее уже ее видела. «Это гусыня, и она живет в ЖК “Михайловский парк”. Соседка наша практически», — написала женщина.