45 000 лет назад в Австралии жил двухсоткилограммовый гусь

Австралия славится своей удивительной фауной — и ныне живущей, и ископаемой. Когда-то по этому континенту бегали гигантские нелетающие «громовые птицы» — дроморнитиды.
Последние из этого семейства — двухметровые Genyornis newtoni, которые вымерли примерно 45 000 лет назад. Спустя век после обнаружения этого вида, пишет портал Popular Science, австралийские археологи впервые смогли найти целый череп одной из птиц — о чем 3 июня сообщил журнал Natural Biology.
В прошлый раз череп птицы находили в 1913 году, но он был очень сильно поврежден, и ученые не смогли узнать достаточно информации. В 2019 году на юге континента обнаружили фрагменты скелета птицы — а нынешняя находка позволяет наконец дополнить картину и понять, как же это животное выглядело, где обитало и чем питалось.
Биологи считают, что взрослая особь Genyornis newtoni весила 230 килограммов — то есть примерно как два с половиной кенгуру, если считать австралийскими мерками. У черепа очень прочная кость и массивные челюсти. Отдельно ученых впечатлила форма клюва.
Фиби МакИнирни, одна из участниц экспедиции, описывает его так: «верхняя челюсть высокая и подвижная, как у попугая, но формой — как у гуся. Клюв широко раскрывается и развивает мощную силу укуса, которая позволяет с легкостью разгрызать фрукты и растения».
Другие фрагменты черепа натолкнули ученых на мысль, что птица родственна южноамериканским паламедеям (шпорцевые гуси) и австралийским полулапчатым гусям — так что, упрощая, можно сказать, что это был гигантский доисторический гусь.
Соавтор исследования палеонтолог Тревор Ворти считает, что эта птица «не похожа ни на какую другую птицу — но если бы меня попросили сравнить ее с кем-то, я бы сказал, что это, конечно, гусь».
Вероятно, птица жила в водной или болотистой среде. Строение черепа позволило биологам понять, что ее уши и ноздри закрывались, чтобы избежать попадания воды. Вполне возможно, что именно из-за того, что птица приспособилась жить в водных регионах, она и вымерла — все озера на юге Австралии уже давно соленые.
Ученые очень рады находке и надеются, что она поможет лучше понять этот удивительный континент.
В Океании вообще любят птиц. К примеру, в Новой Зеландии одну породу вымершей птицы признали национальным достоянием — а недавно ее перо ушло с молотка за 28 тысяч долларов.
Георгий Мазуркевич