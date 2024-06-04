45 000 лет назад в Австралии жил двухсоткилограммовый гусь

В прошлый раз череп птицы находили в 1913 году, но он был очень сильно поврежден, и ученые не смогли узнать достаточно информации. В 2019 году на юге континента обнаружили фрагменты скелета птицы — а нынешняя находка позволяет наконец дополнить картину и понять, как же это животное выглядело, где обитало и чем питалось.