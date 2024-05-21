Перо новозеландской птицы стало самым дорогим в мире

Интерес к гуйе и ее перьям не утихает и сегодня: на одном из новозеландских аукционов на продажу выставили всего лишь одно перо этой птицы, рассказывает издание The Guardian. Изначальная цена составила 3 тыс. новозеландских долларов (165 000 рублей), но в итоге перо купили за баснословные 46 521 новозеландский доллар (2,5 млн рублей). В прошлый раз перо ушло с молотка в 2010 году, и цена покупки была в пять раз ниже. Вес пера составляет всего 9 граммов, отмечают эксперты. Получается, оно в несколько десятков раз дороже золота, которое стоит 6−7 тысяч рублей за грамм в зависимости от пробы и других условий.