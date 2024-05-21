Перо новозеландской птицы стало самым дорогим в мире

Гуйя — вид новозеландских птиц, вымерший почти 100 лет назад; в последний раз живую птицу видели в 1907 году. Маори считали эту птицу священной и посвящали ей песни, а ее перья носили жрецы и знать. Европейские колонизаторы тоже решили, что перья у птиц очень красивые, и открыли на них настоящую охоту, в итоге истребив вид целиком.
Интерес к гуйе и ее перьям не утихает и сегодня: на одном из новозеландских аукционов на продажу выставили всего лишь одно перо этой птицы, рассказывает издание The Guardian. Изначальная цена составила 3 тыс. новозеландских долларов (165 000 рублей), но в итоге перо купили за баснословные 46 521 новозеландский доллар (2,5 млн рублей). В прошлый раз перо ушло с молотка в 2010 году, и цена покупки была в пять раз ниже. Вес пера составляет всего 9 граммов, отмечают эксперты. Получается, оно в несколько десятков раз дороже золота, которое стоит 6−7 тысяч рублей за грамм в зависимости от пробы и других условий.
Лия Моррис, начальник отдела прикладного искусства аукционного дома Уэбба в Окленде, считает, что высокая цена складывается из двух факторов: во-первых, перо было в отличном состоянии, и во-вторых, птица до сих пор остается одним из символов Новой Зеландии.
Согласно законам страны, перо нельзя вывозить за границу — оно стоит на учете в Министерстве культуры и национального наследия. Лия Моррис добавляет, что и продавец, и покупатель — граждане Новой Зеландии.
Целая птица стоит, конечно, гораздо дороже. В прошлом году два чучела гуйи были проданы вместе за 466 000 новозеландских долларов на аукционе в Великобритании, хотя свидетели просили правительство Новой Зеландии вмешаться и вернуть их на родину в национальный музей.
Сохранение вымирающих видов — благородное дело, которым занимаются биологи по всему миру. Иногда это приводит к успехам: например, в одной пещере на границе США и Канады в этом году зафиксировали рекорд по размножению редкого вида рыб — дьявольских карпозубиков.
Георгий Мазуркевич