В Сети появился снимок Космической спирали с полярным кольцом

NGC 2685 расположена в 42 миллионах световых лет от Земли и находится в созвездии Большой Медведицы. Вокруг Спирали перпендикулярно ее плоскости вращаются газ, пыль и звезды. Такая структура космического объекта была сформирована, когда она захватила материал другой галактики. Позже он вытянулся, образовав кольцо.