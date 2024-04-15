В Сети появился снимок Космической спирали с полярным кольцом

Специалисты астрономической обсерватории Джемини (Чили) с помощью телескопа Gemini North получили новое изображение галактики NGC 2685, также известной как галактика Спираль.
NGC 2685 расположена в 42 миллионах световых лет от Земли и находится в созвездии Большой Медведицы. Вокруг Спирали перпендикулярно ее плоскости вращаются газ, пыль и звезды. Такая структура космического объекта была сформирована, когда она захватила материал другой галактики. Позже он вытянулся, образовав кольцо.
Галактика Спираль является одной из ближайших к Земле галактик с полярным кольцом.
Ранее телескоп Уэбба запечатлел формирующееся скопление галактик.
Анна Морозова