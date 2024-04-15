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В Сети появился снимок Космической спирали с полярным кольцом

До этого ее изображение получили в 1998 году.

Источник: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/L. Bassino

Специалисты астрономической обсерватории Джемини (Чили) с помощью телескопа Gemini North получили новое изображение галактики NGC 2685, также известной как галактика Спираль.

NGC 2685 расположена в 42 миллионах световых лет от Земли и находится в созвездии Большой Медведицы. Вокруг Спирали перпендикулярно ее плоскости вращаются газ, пыль и звезды. Такая структура космического объекта была сформирована, когда она захватила материал другой галактики. Позже он вытянулся, образовав кольцо.

Галактика Спираль является одной из ближайших к Земле галактик с полярным кольцом.

Ранее телескоп Уэбба запечатлел формирующееся скопление галактик.

Анна Морозова