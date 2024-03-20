Телескоп Уэбба обнаружил формирующееся скопление галактик

Астрономы отметили, что звездная плотность в центре CL J1001 сравнима или даже выше, чем у более массивных скоплений с низким красным смещением, однако совсем иная картина наблюдается на окраинах скопления. Эти результаты предполагают сценарий формирования «изнутри наружу» для самых ранних известных скоплений. Кроме того, в центре скопления наблюдается избыток массивных звездообразующих галактик.