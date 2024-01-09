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18:40 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В Сети появилось видео мыши, ежедневно убирающейся в сарае

Она наводила порядок в течение нескольких месяцев.

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Родни Холбрук из Уэльса заметил, что в его сарае происходит что-то странное. В течение дня он оставлял различные вещи на верстаке, а следующим утром обнаруживал их в маленькой коробке, на дне которой находились орехи. Мужчина знал, что это точно не могла быть его жена, поэтому установил камеру, чтобы узнать, что это за таинственный помощник у него поселился. Об этом пишет The Independent.

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Холбрук признался, что при просмотре видео был удивлен. Оказывается, что несколько месяцев в его сарае убиралась мышь. Она складывала в коробку прищепки, гайки, крышки и куски веревки — все то, что оставлял владелец сарая.

По словам Меган Джексон, исследователя из Бристолького университета, такое поведение мыши обусловлено строительством гнезда: грызуны часто ищут интересные вещи, которые в будущем могут пригодиться. Сам мужчина считает, что маленькая уборщица пытается спрятать от сородичей запасы орехов.

Холбрук поделился, что не хочет избавляться от мыши, а другие домочадцы, например, жена не против такого соседства с аккуратной помощницей.

Ранее в Сети появились удивительные кадры, как дельфины ловят наживку.

Анна Морозова

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