В Сети появились кадры дельфинов, которые ловко ловят наживку

У берегов Западной Австралии подводные камеры зафиксировали уникальное поведение дельфинов. Оказалось, что они ловко воруют наживку из ловушек для крабов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/m5ZIbt_1lCc?si=xKgy0Oxg6tnpq-Iv&%3Bstart=195" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько десятилетий в заливе Кумбана краболовы бросают наживку на дно, чтобы добыть крабов. Однако умные животные набрасываются на мертвую рыбу до того, как туда доберутся подводные членистоногие.

Чтобы заснять этот процесс, команда специалистов трудилась два года. До этого не было известно, как же дельфины могут открыть баночки с наживкой для крабов и переворачивать ловушки. Однако теперь стало ясно, что делают они это при помощи длинной морды, челюсти и зубов.

Ученые говорят, что кража мертвой рыбы может быть вызвана интересом, а не голодом. Однако в любом случае это представляет большие проблемы для краболовов. Вместе с тем могут пострадать и сами животные: они могут пораниться о снасти или запутаться в рыболовных сетях. Тем более, наживка не так уж и питательна для них.

Сейчас исследователи придумали новый безопасный для дельфинов метод закрепления приманки. Ее помещают внутри прочной сетки, соединенной с горшком металлическим крючком. «Животные сканируют горшок с помощью эхолокации и зрения, понимают, что его нельзя открывать, и уплывают. Оставляя более здоровых дельфинов, счастливых краболовов и доказательство того, что сосуществование может работать», — объяснили специалисты.

Ранее стало известно, что дельфины объединяются в стаи для большего успеха у самок.

Анна Морозова