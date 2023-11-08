В Сети появились первые полноцветные снимки космоса

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало пять изображений, сделанных телескопом «Евклид», на которых запечатлены скопление галактик в созвездии Персея, спиральная галактика в созвездии Жирафа IC 342, одна из ближайших к нам неправильная галактика NGC 6822, шаровое звездное скопление NGC 6397 и туманность Конская Голова. Отличие от прошлый фотографий в том, что это первые полноцветные снимки из космоса.

Телескоп «Евклид» был отправлен в космос первого июля 2023 года для изучения темной материи и энергии, которые вместе составляют 95% Вселенной, но их природы до сих пор остается человеку неизвестной.

Считается, что темная материя пронизывает космос и скрепляет галактики, а темная энергия — некая сила, которая, скорее всего, ускоряет расширение Вселенной.

По словам руководившего разработкой оптической камеры «Евклида» профессора Марка Кроппера, человечество не получит полный ответ на вопрос, что такое темная материя. Но дальнейшие исследования могут показать, где она находится и как себя ведет. Конечно, на край Вселенной отправиться невозможно, но получаемые изображения возможно обрабатывать на компьютерах, чтобы получать новые данные.

«Мы никогда раньше не видели подобных астрономических изображений, содержащих такое количество деталей. Они еще красивее и четче, чем мы могли надеяться, и показывают множество ранее невидимых особенностей в хорошо известных областях близлежащей Вселенной. Теперь мы готовы наблюдать миллиарды галактик и изучать их эволюцию в течение космического времени», — заключили эксперты.

Ранее в интернете появились новые снимки из космоса, которые показали, что Марс был планетой рек.

Анна Морозова