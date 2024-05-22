В Сети появились фото птенца самой редкой и большой совы в мире

В Норском заповеднике в поселке Февральск (Амурская область) — долгожданное пополнение. Директор организации Тимофей Мудрак, патрулируя территорию с помощью квадрокоптера, обнаружил птенца рыбного филина — самой большой и редкой совы в мире. Она занесена в Международную Красную книгу как исчезающий вид.
Сейчас эта сова обитает только в нашей стране: в Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине и Курильских островах. Причем там насчитывается не более 400 пар, которые филин образует один раз и на всю жизнь.
В Норском заповеднике птица живет около самого северного кордона Меун и редко показывается на глаза даже госинспекторам. Разглядеть рыбного филина поближе можно только на кадрах с фотоловушек или пролетая на коптере над деревьями (и то, если повезет). Зимой его увидеть проще. Однажды это удалось даже туристам, приехавшим на кордон в феврале. След филина похож на букву «К». По размеру такой отпечаток сравним с ладонью взрослого человека.
Дупла эти птицы устраивают в старых, сухих деревьях на высоте более 10 метров. Они легко падают от больших порывов ветра и первыми сгорают во время лесных пожаров. В связи с этим сейчас в заповеднике тестируют искусственно созданные гнезда, которые размещают на более молодых и устойчивых деревьях, чтобы птицы могли размножаться в безопасности.
Потомство у рыбного филина появляется один раз за пару лет. Обычно в кладке два яйца, но чаще всего выживает только один птенец. Если же кладка замерзает зимой, второй раз за год отложить яйца самка уже не может.
«Каждый малыш этой величественной птицы, размах крыльев которой доходит до 190 сантиметров, — большая удача», — отметили в заповеднике.
Ранее в крымском сафари-парке родились пять львят.
Айгуль Сабитова