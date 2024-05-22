В Сети появились фото птенца самой редкой и большой совы в мире

В Норском заповеднике птица живет около самого северного кордона Меун и редко показывается на глаза даже госинспекторам. Разглядеть рыбного филина поближе можно только на кадрах с фотоловушек или пролетая на коптере над деревьями (и то, если повезет). Зимой его увидеть проще. Однажды это удалось даже туристам, приехавшим на кордон в феврале. След филина похож на букву «К». По размеру такой отпечаток сравним с ладонью взрослого человека.