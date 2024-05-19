Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять львят родилось в крымском сафари-парке «Тайган»

В сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма родилось пять львят.

Об этом директор зоопарка Олег Зубков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, львица отказалась от трех детенышей и малышей пришлось спасать. Теперь о них заботятся и выкармливают сотрудники зоопарка.

Отмечается, что отцом львят является белый лев, а мать — рыжая африканская львица.

Кроме того, за последние сутки в зоопарке также родились два детеныша гамадрил и один ослик.

В ноябре прошлого года в Росприроднадзоре сообщили, что в Крыму ведутся поиски амурского тигра, который по неизвестной причине оказался на свободе. Тогда в администрации парка львов «Тайган» заявили, что тигр учреждению не принадлежит.

Сафари-парк «Тайган» является частным парком львов. Он находится в Белогорском районе Крыма. В парке проживают порядка 60 львов, более 50 тигров, а также сотни других животных.